Более 210 тыс. человек зарегистрировались в системе мониторинга такси Московского региона

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 210 тыс. водителей зарегистрировались и получили цифровые ID в системе мониторинга такси Московского региона, которая начала работать 14 августа 2021 года. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже 210,7 тыс. водителей такси зарегистрировались в системе КИС "АРТ". Благодаря этому им гарантирована понятная система труда и заработка.

Пассажиры, в свою очередь, стали уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, поездка с которым будет безопасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 февраля регистрация в системе мониторинга такси станет доступной в сервисных центрах "Московский транспорт", в которых водители смогут получить бесплатную консультацию и помощь оператора при заполнении данных. Центры работают с 08:00 до 20:00 по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1 и ул. 1905 года, д. 25.

"Визит нужно запланировать заранее, записавшись через приложение "Московский транспорт". Кнопку "Регистрация в КИС АРТ" можно найти, перетащив ползунок на главном экране наверх", - уточняется в публикации.

Также зарегистрироваться в системе можно самостоятельно на сайте "Московский транспорт".

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ") начала работать в Москве и Московской области с 14 августа 2021 года. Она контролирует, чтобы водители не перерабатывали, проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимостей. Водители, которые не оформили цифровой ID, больше не получают заказы.