Псковские власти вернули очное обучение в школах Великих Лук и Великолукского района

ПСКОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области вернули очный формат обучения в школах Великолукского района и города Великие Луки, ранее их переводили на дистанционное обучение из-за роста числа заражений коронавирусом среди детей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Школы и учреждения дополнительного образования Великих Лук и Великолукского района в понедельник вернулись к очному формату работы. Согласно указу губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, дистанционное обучение в организациях действовало по 13 февраля. Ранее дистант был организован в школах Пскова и Псковского района. По оценке Михаила Ведерникова, такие решения позволяют сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

По оценке властей, за 10 дней дистанционного обучения в Пскове и Псковском районе рост числа заболевших среди детей и молодежи снизился на 3%. "К полному переводу на дистант мы не готовы. Качество обучения существенно снижается - это объективный факт", - цитирует пресс-служба слова губернатора Михаила Ведерникова.

По данным пресс-службы, районам Псковской области делегированы полномочия переводить на дистанционное обучение школы, в которых складывается неблагоприятная эпидситуация. "Решения принимаются в каждом случае индивидуально и согласовываются с региональным Комитетом по образованию. В настоящий момент дистанционный формат работы действует в двух школах Пустошкинского района", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии заразились 83 236 человек, выздоровели 73 450 пациентов, 1504 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.