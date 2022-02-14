В Калужской области заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 25% за неделю

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 15,9 тыс. случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями выявили в Калужской области в период с 7 по 13 февраля, что на 24,4% ниже показателей предыдущей недели. При этом эпидпорог превышен на 60%, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба сообщала, что с 31 января по 6 февраля эпидпорог по ОРВИ был превышен на 84,4%.

"Всего за неделю [с 7 по 13 февраля] зарегистрировано 15 913 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 16 606), показатель заболеваемости составил 158,7 на 10 тыс. населения, что на 60% выше порогового значения", - говорится в сообщении.

В период с 7 по 13 февраля существенное превышение эпидпорога - на 147,5% - отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше. Среди школьников и дошкольников заболеваемость значительно ниже порога - на 50,6% и 30,8% соответственно. "У взрослых отмечено увеличение количества заболевших на 13,2% относительно предыдущей недели", - добавили в пресс-службе.

Снижению роста заболеваемости среди детей, по данным пресс-службы, способствует введение с 7 февраля карантина во всех школах региона. Эта мера будет действовать до нормализации эпидситуации.