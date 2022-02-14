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Курские школьники вернутся к очному обучению с 21 февраля

Удаленно занимались все классы, кроме выпускных

КУРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Школьники Курской области с 21 февраля вернутся к очному формату обучения после двухнедельного дистанта. Об этом в понедельник на совещании в администрации региона сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Мы посоветовались с коллегами и приняли решение о том, что с 21 февраля школы вернутся к очному обучению", - сказал глава региона, уточнив, что по вузам решение будет принято чуть позже.

Как сообщалось, дистанционное обучение в школах Курской области было ввели 7 февраля во всех классах, кроме выпускных, из-за резкого всплеска заболеваемости.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировали свыше 97 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки поставлено 605 диагнозов, что на 25% меньше, чем неделей ранее. В регионе вакцинировались свыше 695 тыс. человек, что составляет 98% от плана, из них почти 600 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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РоссияКурская область
Пандемия COVID-19
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