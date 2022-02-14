Петербургский центр РАН разместится в историческом здании императорской Академии наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Будущий Санкт-Петербургский центр Российской академии наук будет находиться в главном здании Академии наук, которое построили на месте, предусмотренном проектом планировки Васильевского острова 1767 года, сообщил в понедельник журналистам президент РАН Александр Сергеев.

"Пока мы планируем [находиться] здесь, в Санкт-Петербургском государственном университете. В дальнейшем, я уверен, что в ближайшее время <...> будет решен вопрос о том, что здание Санкт-Петербургского центра РАН будет на Университетской набережной, 5", - сообщил он.

Как уточнил Сергеев, по поручению президента России стоит вопрос о передаче здания на Университетской набережной, которое сейчас принадлежит Министерству науки и высшего образования, Российской академии наук.

На расширенном заседании Совета по региональной политике РАН в СПбГУ Сергеев сообщил, что Российская академия наук обратится к руководству страны по поводу учреждения научного центра академии в Санкт-Петербурге, поскольку это решение было поддержано еще два года назад, но до сих пор не выполнено. После реформы РАН в 2013 году Санкт-Петербургский центр стал просто научным учреждением и теперь работает как подведомственное учреждение Минобрнауки России, а у РАН своего подразделения в Петербурге нет.