В День всех влюбленных в Москве поженились около 300 пар

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пять пар поженились на катках Москвы в День всех влюбленных, а всего в этот день свой брак зарегистрировали около 600 молодоженов, рассказали ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в понедельник.

"В День всех влюбленных в 2022 году мы решили предоставить большему количеству пар возможность заключить брак на двух катках Москвы и провести настоящую зимнюю свадьбу. Сегодня церемонии бракосочетания для двух пар днем прошли на катке на ВДНХ, а в вечернее время с романтичной подсветкой на льду катка в музее-заповеднике "Коломенское" поженились три пары. Кроме того, костюм жениха и платье невесты оригинально смотрятся на льду, а коньки изящно дополняют образ. А всего в Москве в этот день поженились около 300 пар", - отметили в пресс-службе.

Ведущие церемонии бракосочетания на ВДНХ прошли определенную подготовку для регистрации брака в необычной локации - была подготовлена особая речь и проведена репетиция. Девушки были одеты в форменные платья цвета чайной розы, а обязательным атрибутом ведущих в День всех влюбленных стали коньки.

Также в День всех влюбленных три свадьбы сыграли на катке в музее-заповеднике "Коломенское". Каток на Ярмарочной площади заливают 15 лет, и он неизменно пользуется большой популярностью у любителей покататься под приятную музыку, полюбоваться природой и историческими памятниками. Парам, которые зарегистрировали брак 14 февраля 2022 года на этом катке, Коломенское дарит на сутки номер в гостинице. Удобное расположение на территории музея-заповедника позволит новобрачным насладиться видами природы, свежим воздухом и тишиной в загородной резиденции русских царей.