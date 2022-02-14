Курский губернатор поручил помочь парку птиц в Курчатове, оказавшемуся на грани закрытия

КУРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил оказать помощь парку птиц в Курчатове, который оказался на грани закрытия из-за отсутствия необходимой для работы лицензии. Об этом глава региона заявил в понедельник на оперативном совещании в областной администрации.

Парк птиц является одной из главных достопримечательностей Курчатова, его создателем является местный пенсионер-энтузиаст Владимир Загорулько. В парке живут около 200 страусов, лебедей, павлинов, аистов и даже говорящий ворон. С 2022 года природоохранное законодательство в части содержания животных серьезно ужесточили, что поставило под угрозу существование парка.

"Я неоднократно посещал парк птиц, он пользуется большой популярностью у жителей и гостей Курчатова. Нужно помочь создателю парка получить лицензию. Вы знаете, что я против того, чтобы животные содержались в неволе, но здесь другая история: в парк поступают в том числе раненые и больные птицы, их спасают, ставят на крыло. Считаю, что этот проект надо поддержать и сохранить", - сказал Старовойт.

Как пояснил на заседании председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков, парк действительно закрыт, в связи с тем что у птиц сейчас проходит период размножения. На минувшей неделе прошло совещание с представителями ветеринарной службы, Россельхознадзора, мэрии города Курчатова, на котором выявили определенные проблемы, существующие в парке. Одна из них - отсутствие ветеринарного кабинета. "Однако все замечания устранимые, и до 1 марта руководство парка должно подать необходимые документы на получение лицензии", - сказал Поляков.