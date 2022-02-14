В Тульской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю снизился на 20%

ТУЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 18,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом выявили в Тульской области с 7 по 13 февраля, что на 20% ниже показателя предыдущей недели. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по итогам прошлой недели снижается. Зарегистрировано 18 526 случаев, что ниже предыдущей недели на 20%. Введение внеочередных каникул в школах позволило снизить заболеваемость", - говорится в сообщении.

В регионе с 31 января по 6 февраля регистрировали свыше 23,2 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эта цифра почти в 1,5 раза превышала число заразившихся коронавирусом - 14,8 тыс. "За прошедшую неделю [с 7 по 13 февраля] зарегистрировано 17 508 случаев COVID-19, что на 17,5% выше уровня предыдущей", - отметили в пресс-службе, добавив, то в целом темп прироста заболеваемости снизился, согласно лабораторным исследованиям, в 80% полученных положительных результатов подтвержден штамм "омикрон".

По данным министерства здравоохранения региона, в среднем за неделю госпитализируют 190 пациентов с коронавирусом, из развернутых 1 910 коек заняты 1 659, в тяжелом состоянии находятся 11,2% человек. На амбулаторном лечении находятся 29 тыс. человек. "Все государственные учреждения здравоохранения области с запасом обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами", - добавили в пресс-службе.

В Тульской области с 31 января по 6 февраля эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 32%. Количество заболевших в 1,5 раза превышало число заразившихся коронавирусом, отмечалось увеличение нагрузки на первичное звено здравоохранения. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 февраля, с начала пандемии в регионе выявили более 118 тыс. заражений коронавирусом, в том числе 2,4 тыс. - за последние сутки. Выздоровели свыше 77 тыс. человек, более 4,7 тыс. умерли.