Беглов: все сферы жизнеобеспечения Петербурга перейдут под управление городских структур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Управление всеми сферами жизнеобеспечения Санкт-Петербурга, включая уборку улиц и строительство метро, должно перейти к городским структурам, чтобы не возникало перебоев, и власти города будут этого добиваться. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Всем, что связано с жизнеобеспечением города - от строительства метро до уборки снега, должны управлять городские структуры. Мы это делаем, и мы этого добьемся", - заявил губернатор.

Ранее Беглов связывал проблемы, возникшие с уборкой снега в городе, с тем, что множество коммерческих компаний, работающих в этой сфере, не справляются с задачами и относятся безответственно к своим обязанностям.

"На прошлой неделе начались проверки организаций, которые отвечают за зимнюю уборку и содержание улиц и домов. Мы передали правоохранительным органам материалы ведомственных проверок. Были возбуждены уголовные дела по фактам хищения денежных средств при очистке города от снега и наледи. Управлять уборкой улиц город должен напрямую - без "мертвых душ", "липовых" подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора и к другим важным отраслям", - сказал Беглов в радиообращении к горожанам.

В Петербурге 8 февраля в офисах управляющих компаний, коммунальных и дорожных предприятий было проведено 55 обысков, по итогам которых задержаны шесть человек. В организации рейда, итогом которого стало возбуждение 19 уголовных дел о мошенничестве, приняли участие полиция, прокуратура, налоговая инспекция и контрольное управление администрации Санкт-Петербурга. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей на организацию очистки городских улиц от снега и наледи в течение нескольких месяцев.