В Ингушетии к годовщине депортации народа и Дню защитника Отечества пройдут 74 мероприятия

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Около 75 мероприятий проведут в Ингушетии 23 февраля, их приурочат к 78-й годовщине депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию, а также ко Дню защитника Отечества. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства республики.

"23 февраля на Мемориале памяти и славы в Назрани состоится мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан. Позже, ближе к обеду, на территории Мемориального комплекса "Слава" в Малгобеке также отметят и День защитника Отечества, дата которого совпадает с трагическим для ингушей событием. Всего в республике пройдет 74 тематических мероприятия, в том числе фотодокументальные выставки, тематические вечера памяти, уроки мужества и так далее", - передает пресс-служба слова министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслана Волкова.

Как сообщается, памятные мероприятия пройдут с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Ежегодно в Ингушетии 23 февраля на Мемориале памяти и славы проходит митинг, посвященный жертвам депортации.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".