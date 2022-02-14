В зоопарке Бангладеш родились два бенгальских тигренка

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 февраля. /ТАСС/. Два котенка редкого бенгальского тигра родились в Национальном зоопарке Бангладеш в Дакке. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

Отмечается, что детенышам уже почти четыре месяца, и они все еще питаются материнским молоком. Их рождение держалось в секрете, чтобы сдержать огромный наплыв посетителей в зоопарк в период пика пандемии. Руководство зоопарка намерено представить тигрят публике, когда они начнут есть мясо в возрасте пяти-шести месяцев.

Бенгальский тигр обитает в Индии, Бангладеш, Непале и Бутане. Многочисленная популяция этих животных обитает в Сундарбане, одном из крупнейших в мире мангровых лесов и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенном на территории Индии и Бангладеш. Бенгальский тигр является национальным животным Бангладеш.