Ветерана "Ленфильма" Феликса Эскина похоронят 15 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Организатора кинопроизводства, драматурга, продюсера Феликса Эскина, умершего 8 февраля на 91-м году жизни, похоронят 15 февраля на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

"Похороны Феликса Эскина состоятся 15 февраля (вторник) на Большеохтинском кладбище (проспект Металлистов, 5). Отпевание состоится в Никольском храме (на кладбище) в 12:30", - сообщил собеседник агентства.

Феликс Эскин родился 15 июля 1931 года. Он начинал работу на "Ленфильме" в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара. С 1962 года впервые попробовал себя в должности администратора картины. Работал со многими известными отечественными режиссерами, в их числе Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц и другие.

Особой страницей в его творческой биографии стала работа с режиссером Алексеем Германом. Эскин был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом".

Ему также довелось работать и сценаристом - одной из его последних работ стала документальная лента Виктора Бутурлина "Одна на всех" (2015) о Великой Отечественной войне.