Эксперт: дети с онкозаболеваниями переносят коронавирус лучше взрослых

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дети, в том числе с онкологическими заболеваниями, переносят коронавирусную инфекцию лучше, чем взрослые. Кроме того, в некоторых случаях, несмотря на выявление ковида, терапия у детей может продолжаться, но решение нужно принимать по каждому конкретному пациенту, сообщил ТАСС главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, к.м.н Дмитрий Литвинов.

"Мы, действительно, проводили несколько исследований, связанных с коронавирусом. Они свидетельствуют о том, что дети, в том числе с онкологическими заболеваниями, коронавирусную инфекцию переносят лучше, чем взрослые", - сказал он в Международный день детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

Эксперт также отметил, что пока мало данных, которые могли бы точно определить отдаленные последствия перенесенного ковида. "Есть данные о том, что может быть постковидный синдром, в том числе и у детей, с определенными нарушениями в иммунитете. Но пока это не является значимой клинической проблемой. На мой взгляд, это происходит благодаря крепким здоровым детским организмам, даже если ребенок болеет онкологическим заболеванием. Посмотрим, что принесет с собой "омикрон", ведь при этом варианте дети болеют значительно чаще", - добавил Литвинов.

Онколог сказал, что на базе центра им. Рогачева фонд "Наука - детям", созданный руководством центра, реализовывал президентский грант по изучению особенностей течения COVID-19 и формирования постинфекционного иммунитета у детей, получающих химио- или иммуносупрессивную терапию, а также трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. С апреля 2020 года по октябрь 2021 года в исследование было включено 276 пациентов, из которых 89 - пациенты с гемобластозами, солидными опухолями и пациенты с первичными иммунодефицитными состояниями и другими гематологическими заболеваниями.

"В 80% случаев наши пациенты имели либо бессимптомное, либо легкое течение COVID-19, в 20% случаев зарегистрировано среднетяжелое или тяжелое течение с развитием крайне тяжелых форм лишь у незначительной части пациентов. Когда мы проанализировали все данные, то оказалось, что COVID-19 у иммунокомпрометированных детей протекает в бессимптомной или легкой формах, для которых характерен благоприятный прогноз, и при отсутствии признаков дыхательной недостаточности не нуждаются в проведении КТ органов грудной клетки", - сказал эксперт.

Исследования показали, что факторами, ассоциированными с тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом, были среднетяжелое и тяжелое течение COVID-19, рецидив или прогрессия основного заболевания, проведение специфической терапии, в первую очередь трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в течение года до инфицирования новым коронавирусом сочетанный инфекционный процесс и лимфопения.

Особенности лечения

Говоря о лечении детей с онкозаболеванием и коронавирусом, Литвинов отметил, что вопрос о возможности проведения специфической терапии должен решаться в каждом случае индивидуально в зависимости от тяжести течения COVID-19 и стадии. В большей части случаев лечение должно быть продолжено, возможно, с небольшой отсрочкой.

"У 45 пациентов специфическая терапия основного заболевания была отложена: в 71% случае на срок 2-4 недели, в 29% - более 4-х недель. У 22% терапия была продолжена в запланированные сроки, несмотря на выявление COVID-19. При этом достоверного различия в уровне смертности по сравнению с пациентами, кому терапия была отсрочена, получено не было (4,5% и 6% соответственно)", - пояснил врач.

При оценке формирования гуморального ответа было также выявлено, что у части пациентов, несмотря на иммунокомпрометированное состояние, отмечалась выработка специфических антител к коронавирусу.

"По моему мнению, среди детей коронавирус не оказал драматического смертоносного воздействия. Это большое счастье и позволяет нам в большинстве случаев при легком течении коронавируса не прекращать терапию, если она не связана с необходимостью нахождения в нековидном стационаре. Это предварительные данные. Исследования будут продолжены. Изучение закономерностей течения новой коронавирусной инфекции у разных категорий пациентов с нарушениями иммунитета было необычайно важно. Таких данных немного в мире. Результаты, которые мы получили, будут важны не только в масштабе страны, но и для всего международного медицинского сообщества", - считает Литвинов.