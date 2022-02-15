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На Камчатку весной доставят новую комфортабельную баржу для пассажирских перевозок

Судно вмещает 15 человек, имеет теплый закрытый салон, комфортные каюты и камбуз для экипажа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Новая 40-тонная грузопассажирская баржа начнет работу на внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутах Камчатки весной 2022 года, сообщается на сайте краевого правительства.

"Завершено строительство грузопассажирской баржи грузоподъемностью 40 тонн и пассажировместимостью 15 человек. В настоящее время заводом-изготовителем проведена необходимая работа по оформлению и получению всех необходимых регистровых документов. Срок поставки на территорию полуострова - начало марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Это уже третье судно подобного класса, которое будет работать на полуострове. Баржа имеет теплый закрытый пассажирский салон на 15 пассажиров, комфортные каюты и камбуз для экипажа, а также санузлы для пассажиров. При этом длина нового судна на четыре метра длиннее поставленных аналогов. Эксплуатация данного судна планируется в отдаленных районах Камчатского края для обеспечения грузопассажирской связанности населенных пунктов как на внутримуниципальных маршрутах, так и в межмуниципальном сообщении.

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