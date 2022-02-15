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В Приморье в комплексе "Олимпиец" начался капремонт для подготовки к играм "Дети Азии"

В здании модернизируют зрительские трибуны, установят современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, произведут косметический ремонт раздевалок и подсобных помещений

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Ремонт начался в построенном 34 года назад спорткомплексе "Олимпиец" во Владивостоке, который станет одной из площадок VII Международных спортивных игр "Дети Азии". Объект приведут в соответствие с международными требованиями, на них предусмотрено почти 150 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

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"Спортивную инфраструктуру региона, которая будет задействована во время соревнований, приводят в соответствие с международными требованиями. <...> Самые масштабные изменения произойдут в спорткомплексе "Олимпиец" во Владивостоке, построенном в 1988 году для подготовки сборной СССР к летним Олимпийским играм в Сеуле. <...> Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Приморья, на капитальный ремонт спортсооружения в краевом бюджете предусмотрено почти 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

На первом этапе строители произведут полную реконструкцию двух боковых крылец, на лестничных маршах уложат гранитные противоскользящие ступени, устойчивые к перепадам влажности и температуры, установят перила из нержавеющей стали, также при входе в спорткомплекс заработает современная система освещения. На втором этапе отремонтируют игровой зал спортивного комплекса, работы в нем начнутся в марте.

"По проектной документации здесь модернизируют зрительские трибуны, установят современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, произведут косметический ремонт раздевалок и подсобных помещений, поменяют все электронно-техническое обеспечение. Этим летом на играх "Дети Азии" в обновленном спортзале команды-участницы из разных стран разыграют комплекты медалей в турнире по мини-футболу", - рассказал директор Центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов, которого процитировала пресс-служба.

В международных спортивных играх "Дети Азии" будет задействован и плавательный бассейн спорткомплекса. В нем отремонтируют душевые и раздевалки. С наступлением весны приведут в порядок крышу спортсооружения, на ней полностью заменят кровлю, а прилегающую территорию благоустроят. Все работы по ремонту "Олимпийца", а также других задействованных спортивных сооружений должны быть завершены до 1 июля.

Всего в спортивных играх "Дети Азии" будут задействованы девять объектов Владивостока: концертно-спортивный комплекс "Фетисов арена", учебно-спортивный центр "Олимпиец", стадион "Динамо", Всероссийский детский центр "Океан", спорткомплексы "Молодежный" и "Юность", водно-спортивная станция ЦСКА, центральная площадь города, кампус Дальневосточного федерального университета и один спортобъект в Артеме - Центр физической культуры и спорта. VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. На центральной площади Владивостока 12 ноября были запущены символические часы, отсчитывающие время до начала игр.

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