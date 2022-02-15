Эксперт призвал модернизировать инфраструктуру детского здравоохранения в онкологии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Значимая часть инфраструктуры детских онкологических учреждений в России нуждается в модернизации и развитии. Кроме того, медорганизации следует обеспечить высококвалифицированными кадрами, считает главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, к.м.н Дмитрий Литвинов.

"Во-первых, необходимо развивать инфраструктуру детского здравоохранения и детской онкологии, в частности потому, что значимая часть учреждений, в которых располагаются детские онкологические отделения, выработали свой физический ресурс и не отвечают современным требованиям. Нужно вкладываться в инфраструктуру, строить новые больницы, перестраивать существующие, оснащать их самым современным образом. Это касается не только детской онкологии, это касается детской медицины в нашей стране в целом", - сказал он ТАСС в Международный день детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

Для улучшения ситуации с онкологической помощью детям в стране необходимо обеспечить учреждения достаточным количеством медработников, а также предоставить им лучшее образование. "Детская онкология - очень сложная область, она диктует необходимость знать очень много и обладать высокими моральными качествами. Не каждый человек может работать детским онкологом. Это тоже не автоматическая задача, поскольку она довольно сложная. Если доктора не имеют возможность использовать самые современные методы, в том числе из-за финансовых причин, или они работают в условиях, которые являются несовременными, естественно, уровень мотивации у них очень сильно страдает. А мотивация очень влияет на уровень квалификации у любого человека", - считает Литвинов.

Важным также является оптимизация тарифов оказания медпомощи, чтобы они учитывали современные методики лечения и лекарства. "Наша главная задача - не только развивать наш центр, но и обеспечить минимальную разницу в уровне оказания медицинской помощи в регионах, строить межрегиональные центры, обеспечивать их всеми современными технологиями и квалифицированными сотрудниками", - заключил эксперт.