В томские госпитали закупят шесть аппаратов "Тианокс" для пациентов с COVID-19

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Аппараты синтеза, подачи и мониторинга оксида азота "Тианокс" в течение года поставят в томские респираторные госпитали для лечения больных COVID-19. Приборы необходимы для упрощения технологии лечения оксидом азота при дыхательной недостаточности, сообщил ТАСС директор научно-производственного центра физики Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) Виктор Селемир.

"В течение 2022 года планируется поставить в три томских респираторных госпиталя приборы для лечения оксидом азота "Тианокс", разработанные во всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики <...>. Благодаря им не придется закупать оксид азота в баллонах, что значительно упростит использование этой технологии", - сказал Селемир.

По словам представителя подрядчика центра, отвечающего за продажу приборов, Ирины Бакировой, департамент здравоохранения Томской области ищет возможность для закупки, затем пройдут конкурсные процедуры. В течение года планируется поставить по два прибора в три учреждения: медсанчасть № 2, роддом № 4 и клиники СибГМУ. Рыночная стоимость одного "Тианокса" составляет около 5 млн рублей.

Исследователи из Томска внедрили методику лечения оксидом азота в респираторных госпиталях города. При развитии дыхательной недостаточности период получения отрицательного ПЦР-теста сократился у больных коронавирусом на 30%. На третий день им требовалось вдвое меньше кислорода на кислородной поддержке.

Как пояснил Селемир, на данный момент для технологии используется оксид азота в баллонах, что дорого и связано с логистическими трудностями. Нужно закупать в Новосибирске газ, доставлять его, подключать баллоны к специальной аппаратуре зарубежного производства стоимостью более 5 млн рублей. Если оксид азота закончился, оперативно его доставить при резком ухудшении у пациентов не всегда возможно. Прибор "Тианокс" синтезирует его из воздуха.