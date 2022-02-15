В Москве ожидаются переменная облачность, гололедица

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 0 - плюс 2 градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/ с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник - от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.