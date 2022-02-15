На Командорских островах закрыли дорогу до единственного аэропорта из-за пурги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Дорога до аэропорта в селе Никольское, расположенного на Командорских островах на Камчатке, закрыта из-за пурги, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Днем 15 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги село Никольское - аэропорт Никольское на территории Алеутского муниципального округа. Движение ограничено в превентивных целях в связи с плохой видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром и организацией работ по снегоочистке", - говорится в сообщении.

Никольское - единственный населенный пункт на Командорах. Добраться до него можно только воздушным транспортом.