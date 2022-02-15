Сын Жириновского сделал запись со словами "Только живи"

Лебедев сопроводил запись статусом "беспокоится".

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. В понедельник в пресс-службе министерства сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. Позже в этот же день в ЛДПР сообщили, что политик идет на поправку.