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Пандемия COVID-19

Сын Жириновского сделал запись со словами "Только живи"

Глава ЛДПР находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сын госпитализированного главы ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опубликовал в Facebook запись с фразой "Только живи".

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Лебедев сопроводил запись статусом "беспокоится".

9 февраля в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. В понедельник в пресс-службе министерства сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное. Позже в этот же день в ЛДПР сообщили, что политик идет на поправку. 

Теги
Лебедев, Игорь ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19
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