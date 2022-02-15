В Петербурге с 21 февраля продлевают работу ресторанов, кафе, кинотеатров до двух ночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Работу ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров в Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевают до двух часов ночи. Постановление, смягчающие антиковидные ограничения в городе, подписал губернатор Александр Беглов, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд антиковидных ограничений. В соответствии с постановлением продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов. Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи", - говорится в сообщении.

По действующему постановлению заведения общепита и досуга могли работать только до полуночи. В пресс-службе Смольного отметили, что в Петербурге и после 21 февраля сохранится запрет на работу ночных кабаре, клубов и дискотек. Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Новым постановлением разрешается посещать музеи, выставки, театры и другие объекты развлечений и досуга, а также спортивные объекты, пансионаты, магазины и рестораны при предъявлении QR-кода о наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции.

В Петербурге действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки, для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны. В городе запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.

Срок действия основных ограничений, в том числе требование носить защитные маски в транспорте и общественных местах, в Санкт-Петербурге продлен по 31 марта.