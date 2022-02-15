Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума с 9 января

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 1 - минимума с 9 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он упал до 0,68, в Подмосковье - до 0,73, в Санкт-Петербурге - до 0,81. В Свердловской области индикатор равен 0,86, в Нижегородской - 0,9, в Самарской - 0,91.

Кроме того, в Пермском крае коэффициент снизился до 1,07, в Красноярском - до 1,09, в Ростовской области - до 1,1, в Воронежской - до 1,35.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.