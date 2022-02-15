В Тюмени запустили цикл лекций для педагогов о психиатрии и постковидной реабилитации

ТАСС, 15 февраля. Департамент образования и науки Тюменской области и Тюменский государственный медицинский университет (ТГМУ) запустили в регионе цикл лекций для педагогических работников по педиатрии, психиатрии и реабилитации. В частности, на лекциях расскажут о восстановлении пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

"Стартовал цикл лекций специалистов Тюменского государственного медицинского университета в области педиатрии, психиатрии и реабилитации для педагогических работников Тюменской области. Решение о проведении данных образовательных мероприятий было принято в ходе рабочего совещания между представителями Тюменского ГМУ и Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО)", - говорится в сообщении.

Первая лекция была посвящена реабилитация при постковидном синдроме. Заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ Елена Туровинина поделилась опытом в сфере реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и продемонстрировала несколько эффективных методик, доступных для выполнения в домашних условиях или в офисе.

"Такие лекции сейчас очень нужны всем, педагогам и ученикам, мы очень много важной информации почерпнули, сможем теперь поддержать наших коллег, детей", - рассказала слушатель курса, педагог-психолог Евгения Иванова.

В цикл также входят тематические семинары, посвященные работе с детьми, имеющими психическую патологию. Специалисты расскажут об особенностях пограничных расстройств у детей и подростков и о способах оказания помощи при таких состояниях.

Тюменский государственный медицинский университет готовит медицинские кадры для 4 субъектов Российской федерации и ряда федеральных ведомств. Университет является крупным центром лечебно-профилактической, научной деятельности и участником Западно-Сибирского НОЦ.