Дума приняла в первом чтении законопроект о полномочиях МЧС и Росгвардии по разминированию

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, относящий к полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии работы по разминированию.

Его авторами выступили главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Депутаты отмечают, что сейчас поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ возложены законодательством на ФСБ и ФСО, это отражено в отраслевых законах. На практике эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, однако такие полномочия указанных ведомств федеральным законодательством не закреплены, что создает правовую неопределенность.

В связи с этим предлагается внести в закон "О гражданской обороне" поправки, наделяющие спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России полномочиями проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ.

Одновременно в закон "О войсках национальной гвардии" вносятся изменения, наделяющие войска Росгвардии "полномочиями по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач".

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта не потребует изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии.