Низкопольные трамваи поставят для маршрута "Екатеринбург - Верхняя Пышма" до лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок" поставит компания "ПК Транспортные системы" для маршрута "Екатеринбург - Верхняя Пышма" в Свердловской области до 1 июня 2022 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании "Мовиста регионы", которая является инвестором и оператором в области развития городского общественного транспорта в субъектах РФ.

"Концессионер определился с поставщиком трамваев для маршрута "Екатеринбург - Верхняя Пышма". Им станет российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта - компания "ПК Транспортные системы". <…> По условиям договора производитель должен изготовить и поставить 11 односекционных полностью низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок" до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении с уточнением, что соглашение на поставку уже подписано ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочернее предприятие компании "Мовиста регионы").

Как уточнили в пресс-службе, в трамвайном вагоне предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. Также салон оборудован USB-розетками для зарядки мобильных устройств, передовым медиакомплексом и современной системой климат-контроля.

"Предполагается, что на новых трамваях 9 км расстояния между конечными остановками маршрута пассажиры будут преодолевать всего за 25 минут. В дальнейшем, при необходимости, город может продлить эту ветку до других близлежащих городов и таким образом улучшить транспортную доступность всей агломерации в целом", - цитируют в сообщении генерального директора "Мовиста Регионы" Александра Советникова.

Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках программы по комплексной модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина. В мае 2021 года между правительством Свердловской области и ООО "Верхнепышминский трамвай" было подписано концессионное соглашение по реализации проекта на срок 11 лет.

Верхняя Пышма - растущий город-спутник Екатеринбурга, в котором базовым предприятием является Уральская горно-металлургическая компания.