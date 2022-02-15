В Хабаровском крае выделят средства на газификацию инвалидам, малоимущим и пожилым

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оказать финансовую поддержку отдельным категориям жителей региона в газификации их домов - инвалидам, пенсионерам и малоимущим семьям с детьми планируется выделить по 100 тыс. рублей. О финансовой поддержке глава региона сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"По моему поручению будет оказываться финансовая помощь в газификации домовладений в размере 100 тыс. рублей льготным категориям граждан - инвалидам, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и неработающим пенсионерам. Проект документа об утверждении порядка выплат профильные ведомства края подготовят в ближайшее время", - написал Дегтярев.

В прошлом году президент России Владимир Путин поставил задачу газифицировать регионы страны. Было поручено обеспечить до 2023 года подведение газопроводов к границам участков, которые еще не подключены к газу, но располагаются в газифицированных населенных пунктах. Технологическое присоединение самого дома осуществляет собственник, стоимость необходимых работ превышает 130 тыс. рублей. Около 30% потенциальных потребителей не в состоянии найти необходимую сумму одномоментно, уточняется на сайте регионального правительства.

По данным комитета краевого правительства по развитию ТЭК, пенсионеры, инвалиды и семьи с несовершеннолетними детьми являются владельцами примерно 1,5 тыс. частных домов, попадающих в программу.

Сообщается также, что в крае большое количество отклоненных заявок на подключение. По последним данным, газифицировать свои дома пожелали свыше 7 тыс. жителей региона, но почти трети из них было отказано. Губернатор рекомендовал руководству газораспределительной компании тщательно проанализировать причины и с помощью территориальных штабов по газификации повторно рассмотреть отклоненные заявления. Он также обратил внимание на работу в районах - там необходимо продолжить информировать население о социальной газификации и сокращать сроки технологического присоединения, привлекая к процессу органы местного самоуправления.

В крае сформирован сводный план догазификации, в который включено 26 населенных пунктов. Это почти 5,6 тыс. негазифицированных домовладений. В этом году к газораспределительным сетям планируется подключить 4 873 частных домовладения. Для этого в регионе продолжается строительство газопроводов, работы развернутся в Хабаровске, Вяземском, поселках Эльбан и Хор. Подвод газопроводов к домовладениям также продолжится в селах Ильинка и Матвеевка, в Комсомольске-на-Амуре, ряде других населенных пунктов.