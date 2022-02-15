Строительство самой большой школы в Подмосковье завершится к сентябрю 2023 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство школы на 2,2 тыс. мест в ЖК "Гусарская баллада" в Одинцовском округе завершится к сентябрю 2023 года, она станет самой большой школой в регионе. Также вблизи учебного учреждения в январе следующего года откроется детский сад на 400 мест, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Регион растет, поэтому мы должны успевать обеспечивать его и школами, и детскими садами, и поликлиниками, и развязками. В школе, которую мы инспектируем, будут учиться не менее 2,2 тысячи ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места. Она будет сдана к 1 сентября 2023 года. Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяцев, как раньше, а за 18. Здесь рядом будет и детский сад на 400 мест - с января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него", - приводятся в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что В ЖК "Гусарская баллада" насчитывается 29 многоквартирных жилых домов, однако застройщик не построил ни одной школы. В результате все дети в настоящее время распределены по разным учебным заведениям и вынуждены добираться до них на автобусах.

"Строящаяся школа - одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах. Она станет самой большой в регионе. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, помещения для групп "продленки", два спортивных и актовый залы, лаборантские, мастерские. На улице - стадион с футбольным полем, спортивные площадки, зоны для игр и отдыха. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду", - отмечается в тексте.

В пресс-службе добавили, что строительство нового детского сада позволит сократить очередь в дошкольные учреждения микрорайона. В трехэтажном здании разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также помещения для занятий хореографией и творчеством.