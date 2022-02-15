Экологический кластер планируется построить под Екатеринбургом по концессии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Экологический кластер за 12 млрд рублей планируется построить под Екатеринбургом. Ожидается, что на площадке будут сортировать мусор, перерабатывать и захоранивать его, сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"Концессия по полигону заключена. Осталось выбрать место. Планируется не просто [строительство] мусорной свалки, а строительство экокластера, где будет 100% сортировка и переработка мусора, где будет захоронение со всеми технологиями, которые позволяют не отравлять окружающую среду. Будут цеха по повторной переработке мусора, будет участок по подготовке РДФ-топлива. Сегодня есть понимание, <…> это порядка 12 млрд рублей ", - сказал он.

Швиндт добавил, что кластер планируется расположить в 70-80 км от Екатеринбурга. Концессия рассчитана на 30 лет. На данный момент весь мусор из города свозится на северный полигон.