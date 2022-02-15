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Пандемия COVID-19

В Оренбуржье сняли запрет на посещение ТЦ, кинотеатров и бассейнов для несовершеннолетних

При этом в регионе сохраняются ограничения для проведения банкетов, работы кальянных и ночных клубов

ТАСС, 15 февраля. В Оренбургской области отменили запрет на посещение кинотеатров, торговых центров, игровых комнат и бассейнов для несовершеннолетних до 16 лет. При этом до 1 марта продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных, сообщило управление информационной политики Министерства региональной и информационной политики региона во вторник.

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"Снимается запрет на допуск несовершеннолетних в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Торгово-развлекательные центры и моллы дети до 16 лет могут посещать без сопровождения законных представителей", - говорится в сообщении.

Допуск на банкеты и корпоративы в объекты общественного питания по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном заболевании сохраняется, как и ограничение на проезд по социальной карте в общественном транспорте без этих же документов. Также до 1 марта продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов, добавили в управлении.

Теги
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