В Оренбуржье сняли запрет на посещение ТЦ, кинотеатров и бассейнов для несовершеннолетних

ТАСС, 15 февраля. В Оренбургской области отменили запрет на посещение кинотеатров, торговых центров, игровых комнат и бассейнов для несовершеннолетних до 16 лет. При этом до 1 марта продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных, сообщило управление информационной политики Министерства региональной и информационной политики региона во вторник.

"Снимается запрет на допуск несовершеннолетних в кинотеатры, концертные организации, бассейны, детские игровые комнаты, расположенные в помещениях, танцевальные залы, студии, цирки, зоопарки, физкультурно-оздоровительные организации и иные объекты, оказывающие подобные услуги. Торгово-развлекательные центры и моллы дети до 16 лет могут посещать без сопровождения законных представителей", - говорится в сообщении.

Допуск на банкеты и корпоративы в объекты общественного питания по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном заболевании сохраняется, как и ограничение на проезд по социальной карте в общественном транспорте без этих же документов. Также до 1 марта продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов, добавили в управлении.