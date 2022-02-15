Жители Подмосковья получили около 55 млн рублей в виде кешбэка при онлайн-оплате ЖКУ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 55 млн рублей в виде кешбэка вернули жители Московской области благодаря оплате коммунальных услуг картой "Мир" на сайте или через мобильное приложение МособлЕИРЦ. В акции по получению кешбэка приняли участие около 214 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Все чаще жители Подмосковья стали пользоваться программой лояльности от МособлЕИРЦ "Кешбэк "Мир". Процедура довольна простая, пользователь оплачивает счета за коммунальные услуги своевременно с помощью платежной системы "Мир", после чего ему возвращается процент от суммы оплаты. Акция "Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой "Мир" действует в Подмосковье с июля 2021 года. За время действия акции 214 тыс. клиентов МособлЕИРЦ уже вернули около 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для получения кешбэка за оплату коммунальных услуг необходимо произвести оплату через личный кабинет МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. "В Подмосковье действует интересное предложение для тех, кто оплачивает коммунальные счета через личный кабинет МособлЕИРЦ. Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата", - приводятся в тексте слова министра жилищно-коммунального хозяйства Антона Велиховского.

Отмечается, что возврат денежных средств в размере 1% осуществляется на карту "Мир" не ранее трех рабочих дней с момента оплаты.