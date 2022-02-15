В Плесе создадут Левитановский сквер с пляжем

ТАСС, 15 февраля. Проект благоустройства Левитановского сквера с пляжем реализуют в 2022 году в Плесе Ивановской области, который является одним из ведущих туристических центров региона. Новая зона рекреации станет продолжением общественного пространства Музея пейзажа - дома, в котором в свое время жил художник Исаак Левитан, сообщила ТАСС во вторник замглавы администрации Плеса Светлана Корнилова.

"В этом году мы приступим к реализации проекта благоустройства так называемого Левитановского берега или сквера, который станет частью большой прогулочной зоны вдоль Волги, его площадь свыше 5 тыс. кв. м. При благоустройстве пляжной зоны мы планируем использовать только натуральные материалы - в основном дерево. Обязательно появится новое освещение, ограждение, различные малые архитектурные формы, в том числе декоративный очаг", - рассказала Корнилова.

В администрации Плеса рассчитывают, что новая зона отдыха станет еще одним центром притяжения туристов. "Кроме того, мы обустроим спуск к берегу, ведущий от Музея пейзажа, тем самым соединив эти два пространства в единое целое", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что проект стал победителем регионального конкурсного отбора по благоустройству общественных территорий. Завершить его рассчитывают к лету.

Плес - старинный город Ивановской области на берегу Волги, основанный в 1410 году. Население города составляет менее 2 тыс. жителей, при этом его ежегодно посещают более 400 тыс. туристов. Первооткрывателем Плеса заслуженно считается Исаак Левитан, благодаря которому город стал меккой российских пейзажистов.