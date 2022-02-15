Московский проект детского туризма отметили в рейтинге Euromonitor International

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты британской компании Euromonitor International по исследованию рынка составили рейтинг Top 100 City Destinations Index 2021, куда включили московский проект детского образовательного туризма "Город открытий". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Британская компания по исследованию рынка Euromonitor International отметила проект детского образовательного туризма комитета по туризму Москвы "Город открытий" в рейтинге Top 100 City Destinations Index 2021. Эксперты отмечают, что эта инициатива правительства Москвы помогает создавать устойчивое молодежное сообщество и обеспечивает активное взаимодействие не только с путешественниками внутри страны, но и с иностранцами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что западные аналитики отметили российскую столицу в разделе "Новые стратегии городского туризма", где Москва была названа "городом для обучения и активностей". При составлении данного рейтинга используются показатели по шести направлениям, среди которых экономика и показатели бизнеса, туризма, туристическая инфраструктура, туристическая политика и привлекательность, здоровье и безопасность, устойчивость.

"В документе говорится, что пандемия затронула все потребительские сегменты, включая детей. Поэтому крайне важно, чтобы правительства разных городов предоставляли широкий спектр инициатив по разработке новых образовательных программ, как это сделала Москва", - сказал собеседник агентства.

О проекте

"Город открытий" - познавательное путешествие для школьников из регионов Российской Федерации, способ познакомиться с реальностью за пределами учебников и уроков, возможность научиться открывать новые ресурсы в себе и находить их в пространстве города. Город представляется учащимся не как населенный пункт, а как единое образовательное пространство, живая система отраслей, объектов и профессионалов.

Проект предлагает участникам несколько образовательно-туристических маршрутов - индустриальных отраслевых треков: энергетика, цифровые технологии и телекоммуникации, транспорт и космос, биотехнологии и биомедицина, экология, урбанистика, креативные индустрии и гуманитарные технологии.