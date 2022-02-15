Власти планируют запустить систему "Активный Екатеринбург" с лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют запустить систему "Активный Екатеринбург", включающую портал и мобильное приложение для взаимодействия горожан и представителей власти, с 1 июня. Об этом сообщил замглавы города Сергей Плахотин на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных).

"Какие вопросы будут у нас там рассматриваться - прежде всего, вопросы транспорта, благоустройства, <...> список будет потом расширен. <...> На данный момент система готова процентов на 80, запуск ее в полном масштабе планируется с 1 июня 2022 года", - сказал он, отметив, что к тестированию системы будет привлечен и Совет неравнодушных.

В приложении жители смогут не только оперативно передавать сообщения властям, но и получать новости города и другую информацию. Также на платформе будут проходить опросы жителей по различным вопросам и проблемам, создан рейтинг квартальных и многое другое.

При этом, согласно планам, за активность на платформе жители будут получать баллы, которые можно будет обменять на различные поощрения. "Появляются очень интересные возможности для любого жителя поучаствовать в управлении городом. По сути говоря, пожаловаться на проблему, получить ответ и получить результат. Плюс еще и получить баллы - <...> может быть, на колесе обозрения новом в Парке Маяковского проехать со скидкой, <...> почему нет", - отметил глава города Алексей Орлов.

Плахотин отметил, что в приложении максимально простой и удобный интерфейс, а также гибкая система авторизации - не только через ЕСИА, но и через аккаунты в социальных сетях, например. Это, по его словам, отличает екатеринбургскую систему от опыта других городов.