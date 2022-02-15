ГИБДД Москвы определила самый аварийный день 2021 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы определила самый аварийный день прошлого года и день, когда произошло меньше всего ДТП.

"11 мая 2021 года на дорогах Москвы было зарегистрировано наибольшее количество аварий, в которых погибли или пострадали люди - 43 случая, а меньше всего ДТП в прошлом году произошло 15 января - 5 дорожных происшествий. При этом 11 мая ушедшего года пришлось на первый рабочий день после долгих майских праздников, а 15 января - на последний день первой рабочей недели после новогодних каникул", - говорится в сообщении пресс-службы столичной ГИБДД.

В ведомстве также рассказали о самых первых авариях в мире. Самое первое ДТП, которое было официально зарегистрировано, произошло в 1896 году в Нью-Йорке. Тогда электромобиль сбил велосипедиста, у пострадавшего диагностировали перелом ноги. Первый летальный случай зарегистрирован в том же году в Лондоне, когда молодой водитель превысил скорость почти вдвое и сбил женщину-пешехода.

В России самое первое дорожно-транспортное происшествия было зафиксировано в Крыму в 1901 году, когда лошадь, испугавшись звука автомобиля, дернулась вперед, в результате чего повозка, которую она везла, столкнулась с другой повозкой.

"К сожалению, ДТП происходят и по сей день, и причины таких аварий остаются неизменными - невнимательность, переоценка собственной значимости в противовес нормам ПДД", - заключили в ГИБДД.