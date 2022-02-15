В центре "Эрмитаж-Сибирь" открылась мастерская для реставрации произведений искусств

ОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Реставрационная мастерская, оснащенная современным оборудованием, открылась в центре "Эрмитаж-Сибирь", единственном за Уралом филиале Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, в который входит центр.

"В здании Центра "Эрмитаж-Сибирь" начала работу реставрационная мастерская, оснащенная новым, специально закупленным оборудованием. Реставрация музейных предметов - сложный и трудоемкий процесс. Зачастую художникам-реставраторам приходится работать с особо хрупкими вещами, и любая мелочь может свести на нет их многодневные усилия. Специальное оборудование для реставрации способно создать оптимальные условия для работы с музейными предметами", - рассказали в пресс-службе.

Для мастерской приобрели функциональные комплексные рабочие места реставраторов, прессы для книг и произведений графики, мобильные вакуумные столы для реставрации музейных предметов на бумажной и тканевой основе, многофункциональный рабочий стол, мобильные вытяжки, предназначенные для локальной фильтрации вредных газов. Благодаря этому оборудованию возрастают возможности по восстановлению наиболее близкого к первоначальному внешнего вида экспонатов.

Так, специально для омского музея изготовили вакуумный стол, который позволяет работать с очень ветхими произведениями искусства. "Он предназначен для реставрации крупноформатных музейных предметов графики, документов (например, карт), живописи и ткани. На сегодняшний момент вакуумного стола такого размера в других городах Сибири нет", - отметили в музее.

Первыми экспонатами, переданным на реставрацию, стали картина омского художника, участника Великой Отечественной войны Валентина Кукуйцева "Омск. Первомай" (1971) и генеральная карта Западной Сибири с Киргизской степью, гравированная в военно-топографическом депо в 1848 году "Живопись, выполненная темперой и пастелью, стала отслаиваться и осыпаться, и в настоящее время может находиться только в горизонтальном положении. Карта в связи с ее активным использованием до поступления в музей стала очень хрупкой, почти рассыпается на части, - рассказали в пресс-службе. - Эти музейные предметы будут реставрироваться с использованием нового оборудования и материалов, что позволит привести их в экспозиционный вид, сохранить на долгие годы и демонстрировать на выставочных проектах музея".

Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в ноябре 2019 года в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделили историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая стоимость работ составила около 700 млн рублей. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.