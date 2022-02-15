В Москве открылась фотовыставка ко Всемирному дню НКО

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "Город неравнодушных. Призвание" о программах столичных некоммерческих организаций (НКО) открылась на Никитском бульваре в центре Москвы ко Всемирному дню НКО. Посмотреть экспозицию из более чем 30 снимков можно до 3 марта включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

"В экспозицию вошли фотографии, посвященные работе 18 московских социально ориентированных НКО. В съемках принимали участие представители организаций самой разной направленности: одни помогают многодетным семьям, инвалидам, детям с тяжелыми заболеваниями, другие поддерживают добровольчество, работают с молодежью и заботятся об экологии", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме фотографий на выставке представлены мотивирующие к добрым делам рассказы представителей некоммерческого сектора.

"Своими историями поделились участники проекта в поддержку беременных женщин, семей и одиноких родителей "Душевный подарок", центра равных возможностей для детей-сирот "Вверх", союза "Кибатлетика", а также добровольцы фонда помощи тяжело больным детям "Жизнь как чудо", "Дорога жизни", "Вдохновение", учебно-кинологического центра "Собаки - помощники инвалидов" и другие. Экспозиция подготовлена столичной сетью коворкинг-центров НКО," - отметили в пресс-службе.

Сеть коворкинг-центров НКО создана по инициативе правительства Москвы на базе Московского дома общественных организаций для поддержки социально ориентированных НКО. Это 11 коворкинг-центров в каждом округе города, которые работают по принципу сервисной службы и предоставляют сотрудникам НКО услуги на безвозмездной основе. Среди них - информационная поддержка, помощь в организации мероприятий, профессиональные консультации, образовательные сервисы, услуги типографии и фотографа.