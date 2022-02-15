Дума приняла в I чтении проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, разрешающий родителям детей-инвалидов находиться с ними в медучреждениях бесплатно.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре прошлого года группой депутатов фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов, среди авторов - вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Законопроект предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, сегодня бесплатное пребывание родителей в больницах разрешено только для детей до четырех лет, для детей старшего возраста оно разрешено только по медицинским показаниям. При этом, подчеркивал Володин, зачастую ребенку-инвалиду необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы находиться рядом. Как подчеркивал спикер Госдумы, детям-инвалидам любого возраста в такой ситуации "особенно нужна поддержка и помощь близких".