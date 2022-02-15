Медучреждения Бурятии возобновили плановый прием пациентов

УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Плановый прием пациентов возобновлен в медицинских учреждениях Бурятии. Об этом сообщили журналистам в республиканском Минздраве.

С 24 января из-за роста заболеваемости ковидом медучреждения Бурятии приостановили плановый прием, врачи, медработники были мобилизованы для оказания помощи и лечения больных с COVID-19.

"С 15 февраля возобновлена плановая медицинская помощь, госпитализация в связи с улучшением эпидемиологической ситуации", - сообщили в министерстве.

В Бурятии зарегистрировано 110 937 случаев заражения COVID-19, из них 1 185 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 882 пациента, занятость коечного фонда составляет 79%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 16 759 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 729 человек, из них девять - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первую прививку получили 491 118 человек (68,2% от взрослого населения), вторую - 462 951 человек (64,3% от взрослого населения). Повторную вакцинацию начали 131 345 человек, завершили повторную вакцинацию 113 990 человек.