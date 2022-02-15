Веру Воронкову планируют выписать из больницы 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Актрису театра и кино, заслуженную артистку России Веру Воронкову, госпитализированную в январе после возгорания в ее квартире, как ожидается, выпишут из больницы в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

"18 февраля выписывают", - отметили в театре.

Воронкова попала в больницу в Москве в тяжелом состоянии после пожара в ее квартире. По информации пресс-службы театра, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

В театре пока не уточняют, когда поклонники смогут увидеть актрису на сцене. Воронкова занята в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Швейцария", "Три Ивана", "Барабаны в ночи", "Тартюф" и "Вишневый сад".

Воронкова родилась в Москве 21 марта 1965 года. Известность к ней пришла в 1997 году после роли Тамары в фильме "Время танцора" В. Абдрашитова. Также актриса снималась в фильмах "Любовник", "Дневник убийцы", "Утомленные солнцем 2: Цитадель", "Контакт", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Другая жизнь Маргариты", "Без мужчин", "Рай", "Год культуры", "Старая гвардия".