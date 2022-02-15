"Северсталь" реализует проект развития Череповца на примере лучших городов мира

ВОЛОГДА, 15 февраля. /ТАСС/. ПАО "Северсталь" в ближайшее время разработает, профинансирует и реализует проект развития Череповца, где расположен ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат. Проект предполагает новый подход к развитию территории - от комплексного исследования "ДНК города" и потребностей его жителей до создания алгоритма применения лучших в мире практик в области урбанистики в конкретных районах города для комфортной жизни череповчан, сообщила пресс-служба компании.

"Современный город - это не просто инфраструктура, поддерживающая жизнедеятельность сообщества. Это особая среда, от эффективности организации которой во многом зависит качество жизни, здоровье и благосостояние ее жителей, устойчивое развитие города и целого региона. В ближайшие несколько лет мы планируем разработать, профинансировать и реализовать проект, который призван, с одной стороны, кардинально повысить комфортность проживания в Череповце, а с другой - раскрыть потенциал его жителей, среди которых более 60 тыс. человек являются сотрудниками и ветеранами компании "Северсталь". При этом, особое внимание мы уделим активному вовлечению в эту работу череповчан", - привела пресс-служба слова председателя совета директоров компании "Северсталь" Алексея Мордашова.

Мэр Череповца Вадим Германов поддержал эти планы. "Рады, что "Северсталь" разделяет наше стремление сделать Череповец лучше. Сотрудничество с ведущими экспертами в области формирования комфортной городской среды позволит нам по-новому взглянуть на благоустройство Череповца и сделать наш город еще краше и удобнее для жизни", - сказал Германов.

Подробности проекта

Проект финансируется компанией "Северсталь" и реализуется совместно с мэрией Череповца в несколько этапов. До конца 2022 года работа будет проходить по двум направлениям. Первое - разработка концепции повышения комфортности проживания в Череповце в целом. Концептуальное видение, которое подготовит одно из ведущих архитектурных бюро "Яузапроект", предложит решения по десяти наиболее значимым векторам развития инфраструктуры на уровне ведущих городов России и зарубежья.

Второе направление, за которое отвечает Московский центр урбанистики, предполагает разработку алгоритма повышения комфортности среды в городских округах Череповца. Этот подход включает формирование архитектурного стиля, выявление территорий для создания точек притяжения и другие аспекты. Особое внимание планируется уделить возможностям привлечения и развития малого бизнеса в городских округах, более логичным и верным образом встраивая его в территорию. В качестве пилотов определят два городских округа Череповца. Разработана специальная мобильная платформа для диалога с жителями и информационной поддержки хода реализации, добавили в компании.

Череповец - крупнейший по численности город Вологодской области с населением 318 тыс. человек. Череповец является одним из главных промышленных центров России, основу экономического потенциала составляют предприятия металлургии и химии.