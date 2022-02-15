Вучич наградил митрополита Илариона в честь Дня государственности Сербии

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич наградил главу отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона орденом Сербского знамени I степени, а также вручил награды выдающимся политическим и культурным деятелям страны и зарубежья, среди которых голливудский актер Джони Депп, бывший посол Сербии в России Виктор Лазански (посмертно), продюсер Рэм Бергман и другие. Трансляцию награждения ведет национальное телевидение страны.

Президент отметил, что "каждый награжденный сегодня внес значительный вклад в развитие Сербии, культуры страны, а также ее связей со всем миром".

Вучич отдельно отметил вклад работников медицинской сферы в благополучие Сербии, вручив отдельные награды за их деятельность в период пандемии.

Центральные мероприятия в честь Дня государственности республики, которые прошли в городе Орашац, возглавила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. В молебне и возложении цветов помимо Брнабич также приняли участие министры правительства Сербии, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, а также представители посольства России в Сербии, иностранные дипломаты. Кроме того представитель президента Сербии Сузана Паунович возложила цветы к Памятнику неизвестному солдату на горе Авала под Белградом.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля, эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.