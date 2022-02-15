Геральдическая служба России за 30 лет собрала регистр из 14 тыс. официальных знаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Геральдическая служба России, которая в этом году отмечает 30 лет своего создания, внесла в государственный регистр за время существования около 14 тысяч официально утвержденных геральдических знаков. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС председатель Геральдического совета - государственный герольдмейстер, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

"Сегодня геральдический совет - это консультативно-экспертный орган, который принимает решение о внесении тех или иных знаков в государственный геральдический регистр. В государственный геральдический регистр на сегодняшний день внесено около 14 тысяч официальных геральдических знаков", - сообщил он.

Геральдический регистр России был создан для систематизации и упорядочения использования официальных символов и отличительных знаков. Согласно положению, в него вносятся официальные символы Российской Федерации и субъектов, органов государственной власти и местного самоуправления - их флаги, гербы, эмблемы, символы, а также знаки отличия и различия, награды федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ.

Как пояснил Вилинбахов, совет занимается разработкой и изучением государственных символов и рассматривает все новые знаки, которые хотят утвердить в субъектах, муниципальных образованиях и государственных структурах. Если предлагаемые знаки не соответствуют геральдическим правилам и традициям, совет высказывает замечания, рекомендует переработать проект, и только после доработки может зарегистрировать их.

Геральдическая служба России

Современная геральдическая служба в России учреждена 20 февраля 1992 года, в конце 1990-х годов она преобразована в Геральдический совет при президенте РФ. Но история российской геральдической службы началась во времена Петра Великого. Впоследствии эта служба была включена в состав Правительствующего Сената, а в 1917 году деятельность этого ведомства прекратилась.

В советское время, как пояснил Вилинбахов, специального института, отвечающего за геральдику, не было: военную символику разрабатывали военные, а государственной геральдикой и наградами занимался Верховный Совет.

Решение о создании новой геральдической структуры в стране было принято в 1991 году, когда, как отметил Вилинбахов, "стало очевидно, что в перспективе предстоит очень большая геральдическая работа, поскольку нужно вводить новый герб и флаг, символику для силовых структур и многие другие вещи". На тот момент в Государственном Эрмитаже уже 12 лет существовал геральдический семинар, на заседаниях которого обсуждались вопросы геральдической истории и практики, и эксперты готовы были заняться этими вопросами на практике.