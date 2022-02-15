В Петербурге в день вывода советских войск из Афганистана произвели выстрел памяти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Полуденный выстрел из пушки бастиона Нарышкина в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прозвучал в день вывода советских войск из Афганистана. В честь советских военнослужащих, павших в той войне, в городе прошли траурные мероприятия.

"Выстрел был произведен в честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Данное мероприятие не позволяет придать забвению подвиг советских солдат и граждан, выполнивших интернациональный долг и специальные задания правительства СССР за пределами Отечества. Кроме того, у ветеранов есть уникальная возможность собраться на встрече боевых друзей", - рассказал корреспонденту ТАСС один из участников памятных мероприятий, ведущий специалист по работе с молодежью центра "Авангард" в Ленинградской области Евгений Савенко.

В День памяти воинов, исполнявших свой долг за пределами Родины, в городе провели и другие мероприятия. Например, торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов прошла в Парке интернационалистов. В ней приняли участие около 50 активистов волонтерской роты "Боевого братства" и других молодежных организаций Петербурга. Также к поздравлениям в этот памятный день присоединился и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Около 3 тыс. ветеранов войны в Афганистане проживают сегодня в Петербурге. В нашем городе действует более 15 общественных организаций, объединяющих ветеранов боевых действий. Их отличает активная общественная позиция и преданность нашему Отечеству. Вечная память героям! Благодарность за подвиг и мирный, созидательный труд ветеранам Афганистана", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

15 февраля 1989 года был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем. Традиционно в этот день вспоминают советских и российских участников всех вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной войны. За годы войны в Афганистане (1979-1989) советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих, 15 051 из них погиб.