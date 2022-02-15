Суд в Москве признал законным штраф Twitter в 3 млн рублей за неудаление контента

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы во вторник признал законным решение оштрафовать Twitter на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Таганского суда от 15 февраля оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года, которым Твиттер Инк. (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта или соцсети запрещенной информации", и оштрафован на 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией. На сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.