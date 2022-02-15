Маршрут по Мордовии "Зов торамы" вошел в перечень национальных туристских маршрутов

ТАСС, 15 февраля. Двухдневный тур по Мордовии "Зов торамы" о культуре, традициях и достижениях мордовского народа вошел в реестр национальных туристических маршрутов. Об этом во вторник рассказала ТАСС заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Марина Жулина.

"Мордовия успешно защитила маршрут "Зов торамы" для включения его в перечень национальных маршрутов России. Это двухдневный тур, рассчитанный на прием в Саранске сборных групп из всех регионов страны. Показываем лучшее, что есть - культуру, кухню, современные объекты. Статус национального маршрута позволит привлечь к нему внимание не только туристов, но и крупных туроператоров, а также обеспечит поддержку Ростуризма в его дальнейшем обустройстве и продвижении на федеральном уровне", - сказала Марина Жулина.

Торама - музыкальный инструмент, труба, в традиционной культуре народов эрзя и мокша, а в мифологии - символ надежды. Древняя мордва должна была протрубить в тораму, чтобы призвать своего князя для защиты.

"Зов торамы" включает в себя прогулку по центральным улочкам и площадям Саранска, экскурсию в главном храме Мордовии - Кафедральном соборе Феодора Ушакова, национальный обед, интерактивный спектакль-экскурсию с обрядом мордовской свадьбы в Мордовском национальном театре, знакомство с работами выдающихся уроженцев мордовской земли - "Русского Родена" скульптора Степана Эрьзи и "певца земной радости" живописца Федота Сычкова в Музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Кроме того, гости отправятся в древнее эрзянское село Подлесная Тавла, посетят дом-музей "Этно-кудо" и Музей тавлинской деревянной игрушки, а также мастер-классе по изготовлению сувенирной торамы. Запланировано также посещение Макаровского Иоанно-Богословского мужского монастыря.

По словам Жулиной, в 2021 году турпоток в Мордовию вырос на 65% к уровню 2020 года, однако в целом рынок туризма пока не восстановился полностью, так как остается менее активным поток деловых туристов, пришлось отменить либо провести в онлайн-формате ряд событийных мероприятий, совпавших по датам с "волнами" пандемии.

О национальный маршрутах

Как сообщается на сайте правительства РФ, в России разработан комплексный подход к отбору особо значимых туристических маршрутов и их продвижению. Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных, они будут представлены на сайте Ростуризма и смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами.