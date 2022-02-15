В Саратовской области амбулаторных пациентов с COVID-19 за неделю стало больше в 1,5 раза

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 27 тыс. пациентов с новой коронавирсной инфекцией находятся на амбулаторном лечении в Саратовской области, что в 1,5 раза превышает значения недельной давности. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции во вторник.

"Основная нагрузка - на амбулаторное звено. За прошедшую неделю общее количество пациентов возросло в полтора раза. Сегодня на амбулаторном лечении находятся под контролем врачей более 27 тыс. пациентов, это в три раза превышает пиковые значения предыдущих периодов", - сказал министр.

Из-за доминирования штамма "омикрон", как отметил Костин, у большинства пациентов, особенно вакцинированных, болезнь стала протекать в более легкой форме с типичными симптомами ОРВИ или бессимптомно. При этом общее число пациентов растет, и поликлиники продолжают оказывать помощь, в том числе в дистанционном формате. Министр также сообщил, что поручил главврачам больниц, в составе которых есть поликлиники, перенести свои рабочие кабинеты в эти помещения, чтобы "лично принимать управленческие решения, консолидировать их исполнение непосредственно на своих местах". Костин также обратил внимание на увеличение количества вызовов скорой помощи - до 1,2 тыс. в среднем в сутки, что практически на уровне максимальных значений прошлого года, из-за чего время доезда скорой помощи несколько увеличилось.

"Сегодня около 7% от общего числа болеющих нуждаются в стационарном лечении. Это меньше, чем было в четвертую волну по коронавирусу в осенний период. Однако из-за большого количества активных случаев темпы прироста сопоставимы со значениями предыдущих периодов по госпитализации. Госпитальная база поддерживается на необходимом уровне. В связи с ростом занятости коечного фонда в течение недели было дополнительно развернуто уже 345 коек", - добавил Костин.

По словам министра, всего в Саратовской области функционирует 2 553 койки. Доля резервного коечного фонда поддерживается постоянно на уровне 15-20%. Лечение в больницах получает более 2 тыс. человек, из них на кислородной поддержке - 522 пациента, на ИВЛ - 152 человека.

В Саратовской области, по данным оперштаба региона на 15 февраля, зарегистрировали 1 849 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 169 694. Выздоровели с начала эпидемии 134 933 человека, за сутки - 758. На стационарном лечении находятся 2 097 человек, на амбулаторном - 27 338.