В Петербурге у Музея РЖД появится новое общественное пространство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Новое общественное пространство рядом с Музеем железных дорог России и Балтийским вокзалом появится в Санкт-Петербурге. В октябре 2022 года здесь планируется установить памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову, который послужит центром для нового пространства, сообщили во вторник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В октябре 2022 года на территории у Музея железных дорог России будет установлен памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Хилкову. Скульптурная композиция станет центром нового общественного пространства. В настоящий момент идет открытое голосование в официальной группе музея <...> "ВКонтакте" на лучший проект скульптуры. Голосование продлится до 21 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что новое общественное пространство рядом с музеем и вокзалом будет представлять собой тематический сквер с зелеными насаждениями. Установка самого памятника и организация общественного пространства приурочены к 185-летию Российских железных дорог и пятилетию Музея железных дорог России, отметили в пресс-службе.

Князь Михаил Хилков проработал на посту министра путей сообщения Российском империи с 1895 по 1905 год. За время его службы протяженность транспортной сети страны увеличилась втрое, под его руководством ввели в строй все основные линии Великого Сибирского пути, позже названного Транссибирской железнодорожной магистралью.