В ОНФ рассказали, что жители деревни в Кировской области почти месяц живут без воды

КИРОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Активисты реготделения Общероссийского народного фронта в Кировской области добиваются восстановления водоснабжения в деревне Пуга, где жители почти месяц живут без воды. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе реготделения ОНФ.

"Более 70 жителей этой деревни в Нолинском районе Кировской области вынуждены топить снег либо ездить за водой в магазин, расположенный в пяти километрах. Проблема началась 20 января - тогда на водонапорной башне сломался насос. Как рассказывают местные жители, после многочисленных жалоб ремонтные работы были проведены. В результате 2 февраля вода появилась, но лишь формально - напор настолько слабый, что вода либо бежит маленькой струйкой, либо ее совсем нет. Требуется несколько часов, а того и целый день, чтобы набрать хотя бы ведро", - говорится в сообщении.

По данным активистов, рядом с деревней есть родник, но из-за больших сугробов добраться до него невозможно. Те, кто работают в Нолинске, привозят воду прямо с работы, либо покупают в местных магазинах, так как в самой деревне магазинов нет. Местные жители утверждают, что подвоз воды с 20 января ни разу не был организован. В деревне есть колонки, но одна колонка завалена снегом, другой воды нет.

"Мы понимаем, что в районах области изношены водопроводные сети и с каждый годом подобные ситуации будут встречаться все чаще, но в любом случае должно быть какое-то временное решение - либо организован подвоз воды, либо временная колонка. Жители деревни сообщают нам, что колонки в Пуге не функционируют вопреки заявлениям местных властей. Поэтому мы направили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться с этой ситуацией", - цитирует пресс-служба члена регионального штаба Народного фронта Константина Шарапова. Также активисты будут добиваться перерасчета платы за водоснабжение за весь период отсутствия воды.

Как пояснили в пресс-службе правительства области, после поломки насоса на сетях водоснабжения установили новый, отремонтировали водопроводные трубы, поскольку в нескольких местах обнаружились дефекты. 2 февраля новый насос запустили в работу, а 15 февраля на проблемы с водоснабжением пожаловались жители только трех домов, где наблюдается слабый напор воды из-за высокой степени износа водопроводных труб. Власти сообщили, что весной, как только позволят погодные условия, на всех проблемных участках водопровода трубы заменят на новые.