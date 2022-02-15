Медучреждения Ставрополья перешли с аналоговой на цифровую телефонию

СТАВРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Все лечебные учреждения Ставропольского края начали работу с цифровой телефонией. Из краевого бюджета выделят дополнительные деньги для оборудования рабочих мест операторов кол-центров, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"Выделены средства по решению губернатора Владимира Владимирова для материального дооснащения оборудованием кол-центров в лечебных учреждениях. 12,5 млн рублей [будет выделено] для формирования рабочих мест, приобретения гарнитуры, IP-телефонов. Все без исключения медицинские организации с аналоговой связи перешли на работу на цифровую связь. Это расширило возможности", - сказал он.

Нагрузка на кол-центр при Минздраве края и кол-центры в медицинских учреждениях значительно возросла после роста заражаемости коронавирусом в январе 2022 года. Количество звонков увеличилось в четыре-пять раз (до 1,5-2 тыс. звонков ежедневно). Для оперативного приема звонков в регионе расширили штат сотрудников и начали перевод медучреждений с аналоговой на цифровую телефонию.

"У нас в крае реализуется децентрализованная схема кол-центров, которая состоит из двух уровней. Если в начале вхождения в "омикрон" у нас работало в кол-центре первого уровня 36 человек, то в настоящий момент на линии трудится 144-146 человек. 491 человек работает в кол-центрах медицинских организаций во всех без исключениях городах и округах Ставропольского края", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявлен 166 921 случай коронавируса, выздоровели 142 064 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 6 641 пациент. Лечение в стационаре получают 3 624 пациента с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 381 человек. Инфекционные койки, задействованные в медицинских учреждениях края для оказания помощи при коронавирусе, свободны на 19%.