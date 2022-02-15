В Бурятии 300-летие города Кяхта отметят в 2027 году

УЛАН-УДЭ, 15 февраля. /ТАСС/. Жители Бурятии будут отмечать 300-летие Кяхта в 2027 году. Указ о подготовке к празднованию юбилея опубликовали во вторник на интернет-портале правовой информации.

"Принять предложения правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 300-летия основания Кяхты", - говорится в документе.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, помимо праздничных событий, в городе пройдут и будут профинансированы мероприятия по решению первоочередных задач. "Во всяком случае, мы будем прикладывать все усилия, чтоб это было именно так. <…> Граничащая с дружественной Монголией Кяхта - это российские ворота в Азию, в прошлом - важнейший торговый центр на Великом чайном пути, через Кяхту шли караваны великих путешественников, изучавших Азию", - написал он на своей странице в Facebook.

В 1727 году на реке Кяхта был основан будущий купеческий город Троицкосавск. В 1934 году он переименован в Кяхту. Это административный центр Кяхтинского района Бурятии. В приграничном городе живут более 20 тыс. человек.